Explosão em apartamento após vazamento de gás de cozinha deixa uma pessoa ferida no Noroeste

Nesta quarta-feira (6) no Noroeste, em Brasília, ocorreu uma explosão em um apartamento, deixando pelo menos uma pessoa ferida. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu queimaduras em aproximadamente 70% do corpo.

Os bombeiros indicaram inicialmente que a explosão foi desencadeada por vazamento de gás de cozinha. A vítima foi prontamente socorrida e encaminhada ao hospital, onde seu estado foi classificado como gravíssimo.

A explosão foi tão intensa que causou o arremesso de vidraças do edifício para a rua. Os bombeiros estão atuando no segundo andar do prédio para conter um incêndio que se iniciou após o incidente.