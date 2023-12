Trecho da 715/716 Sul será liberado para trânsito nesta quarta (6)

Ao total, serão investidos R$ 24 milhões na recuperação do pavimento de toda a W3 Sul. Os recursos são da Terracap

Interditado para a construção da faixa exclusiva do transporte coletivo em pavimento rígido, o cruzamento de acesso aos hospitais na altura da 716 Sul será liberado a partir das 10h desta quarta-feira (6) para circulação de veículos e pedestres. Nas duas últimas semanas, foi criada uma força-tarefa para acelerar a execução dos trabalhos nessa região, de grande movimento.

“Ao direcionarmos os esforços para essa área específica, buscamos atender prontamente às necessidades emergenciais de cada local, visando dar maior celeridade à execução do pavimento rígido e, consequentemente, desobstruindo o trânsito na região”, afirma o secretário de Obras, Luciano Carvalho.

O pavimento rígido na faixa destinada aos ônibus está concluído das quadras 703 a 716 (sentido norte/sul). Agora, o mesmo serviço será iniciado no sentido contrário da via (sul/norte). Serão investidos R$ 24 milhões na recuperação do pavimento de toda a W3 Sul. Os recursos são da Terracap.

Na reforma da avenida, atualmente, cerca de 25% dos serviços previstos em contrato estão concluídos. O projeto prevê a execução de redes de drenagem, com a abertura de bocas de lobo e pavimentação. Os serviços incluem a faixa exclusiva de ônibus, calçadas, meios-fios, paisagismo e sinalização.

