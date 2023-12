Novo acesso à EPNB e ADE de Águas Claras facilita tráfego no Park Way

Investimento de cerca de R$ 1,2 mi em 2 rotatórias internas torna a circulação na região mais prática e desafoga o trânsito nas vias rápidas

Com um acesso mais seguro e sinalizado à Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB/DF-075) e à Área de Desenvolvimento Econômico de Águas Claras (ADE), motoristas que saem do Park Way pela Estrada Parque Vicente Pires (EPVP/DF-079) e desejam entrar na ADE não precisam acessar a EPNB, uma vez que a nova opção está logo à direita da via.

Quem precisa pegar a EPNB pode seguir reto. Um balão também foi construído antes de entrar na Estrada Parque, mudança demandada havia muito tempo pela população.

Com aproximadamente R$ 1,2 milhão de investimento do Governo do Distrito Federal (GDF), a obra tem uma extensão aproximada de 300 metros e se constitui de duas rotatórias e um trecho reto ligando a ADE e a rodovia DF-079. Cerca de um quarto da população de 6 mil pessoas que moram no Park Way utilizam o acesso diariamente e serão beneficiadas pela construção.

“A importância da obra está no fato de que os motoristas que precisarem sair da Área de Desenvolvimento Econômico e de Arniqueira para acessar a DF-079 não precisam mais acessar a EPNB, o que aumentava o engarrafamento por conta das obras do Viaduto do Riacho Fundo”, explica o diretor do 3º Distrito Rodoviário do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), Jarbas Silva.

O trecho possui mão dupla e foi contemplado com os serviços de pavimentação, drenagem pluvial, plantio de grama e sinalizações horizontal e vertical.

A empregada doméstica Valdeide da Silva trabalha na região há cinco anos e passa todos os dias pela EPNB para pegar o transporte público.

“O acesso ficou bom. Tinha muito trânsito, e, querendo ou não, a gente tinha que descer e arriscar a vida. Agora, quando a gente atravessa já vai pelo outro desvio do pedestre, fica mais seguro”, afirma.

Segundo o técnico em prótese dentária Antônio Matias, o que falta é a população se acostumar com o novo acesso.

“Quem sai aqui do Veredão ou da ADE não precisa ir lá em cima, faz o retorno aqui embaixo ou entra pelo Núcleo Bandeirante. O pessoal ainda não se acostumou com o acesso, mas, quando se acostumar, vai melhorar bastante. O governo está trabalhando muito nessas obras”, observa Matias.

Com informações da Agência Brasília