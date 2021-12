Lista para regularização fundiária em Samambaia é divulgada

A Codhab está realizando um trabalho de campo em diversas cidades do Distrito Federal, para coleta de documentos dos moradores

A lista dos atuais ocupantes dos casas de Samambaia e que foram habilitados para o procedimento de regularização fundiária foi divulgada pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab-DF) nesta quarta-feira (29).

Essa ação faz parte do projeto Regulariza DF que tem como meta regularizar mais de 150 mil imóveis até o final de 2023, com base na Lei n° 986, de 30 de junho de 2021, e na Portaria nº 82, de 07 de outubro de 2021.

Para isso, a Codhab está realizando um trabalho de campo em diversas cidades do Distrito Federal, para coleta de documentos dos moradores, com vistas à titulação definitiva dos imóveis. Todo o projeto, que contará com o apoio das Administrações Regionais, terá o investimento de mais de R$ 50 milhões.

Os interessados podem consultar a relação dos contemplados no portal da Codhab, clicando em Regularização – Andamento da Localidade – RA11-Samambaia ou diretamente no link: RA11 – Listagem de Beneficiários – Samambaia – Etapa I.

As informações são da Agência Brasília