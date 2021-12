Candidatos ao Parque dos Ipês devem acertar pendências

Codhab convoca inscritos que ainda não assinaram o contrato das unidades habitacionais

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab) está convocando os candidatos contemplados no empreendimento Parque dos Ipês – Crixá VI, localizado em São Sebastião, que ainda não assinaram o contrato de seus apartamentos ou constam pendências da assinatura do cônjuge. Os candidatos têm até hoje para comparecer pessoalmente.

A presença é indispensável, pois, sem a assinatura, o beneficiário não poderá receber as chaves. Aberto na terça (28), o atendimento segue até 10 de janeiro de 2022, das 8h às 13h e das 14h às 16h, na Gerência Executiva de Habitação da Caixa Econômica Federal Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco L, 16º andar – Ed. Filial da Caixa.

O empreendimento é destinado aos candidatos da faixa de renda 1 (até R$ 1,8 mil). As unidades habitacionais são de 47,65 m² e 47,75 m² e possuem dois quartos, sala, cozinha e banheiro. O condomínio conta com estacionamento, área de lazer, centro comunitário e escola pública.

Devido às medidas de prevenção à covid-19, a Codhab solicita a todos que usem máscaras e álcool gel. Para evitar aglomerações, não devem ser levados acompanhantes que não sejam necessários. Essa medida visa garantir a segurança e saúde de todos.

Confira a lista dos convocados.

As informações são da Agência Brasília