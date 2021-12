Ibaneis sanciona projeto que permite construção em Eixo Monumental

Projeto irá beneficiar o Museu da Bíblia, que foi muito contestado ao ser anunciado. Lotes serão padronizados

O governador Ibaneis Rocha sancionou nesta quarta-feira (29/12) o projeto de lei complementar que autoriza o parcelamento do solo ao longo da via central de Brasília. Mais especificamente no Eixo Monumental, que vai da altura do Cruzeiro até a Rodoviária do Plano Piloto.

Agora, fica autorizada a construção de edificações em lotes de 7.125 m² cada. É o que prevê uma emenda do deputado Hermeto (MDB). Segundo um das regras divulgadas no Diário Oficial do Distrito Federal desta quarta-feira, o uso e as atividades permitidas são aquelas destinas a equipamentos de caráter cultural.

Com isso, agora deve sair do papel (e da promessa) o polêmico Museu da Bíblia. O local onde funcionará a futura exposição das escrituras sagradas já tem até área destinada. Fica no canteiro central do Eixo e ainda próximo à Praça do Cruzeiro.