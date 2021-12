Centros olímpicos e paralímpicos terão o dobro de vagas

Os centros também receberam modernizações e irão oferecer treinamento em 26 modalidades esportivas, como futebol feminino

Cumprindo uma antiga promessa, em 2022 os Centros Olímpicos e Paralímpicos (COPs) do Distrito Federal irão voltar com o dobro de vagas oferecidas antes da pandemia, em 2020.

Além da ampliação de vagas, os centros também receberam modernizações e irão oferecer treinamento em 26 modalidades esportivas, como aulas de futebol feminino.

Com o foco na inclusão social por meio das práticas esportivas, o programa é desenvolvido pelo Governo do Distrito Federal (GDF), pela Secretaria de Esporte e Lazer, em 12 regiões administrativas.

A partir de janeiro de 2022, nove COPs estarão funcionando com 100% de suas capacidades: Brazlândia, Estrutural, Recanto das Emas, Santa Maria, Gama, Planaltina, Samambaia, Riacho Fundo e São Sebastião. As unidades de Ceilândia – P Norte, Ceilândia – Setor O e Sobradinho ainda estão em fase de conclusão do chamamento público para a seleção das instituições sem fins lucrativos que serão responsáveis pelo gerenciamento dos centros.

Com o suporte de Parcerias Público-Privadas (PPP), os Centros Olímpicos e Paralímpicos oferecem para as crianças, adolescentes e idosos atividades sócio-recreativas, esportivas e de lazer, trabalhando nos alunos os sentimentos de solidariedade, cooperação, autoestima e pensamento crítico. Agora serão oferecidas 62 mil vagas nas 12 unidades e o futebol feminino entrou na grade de todas elas. Em março do ano que vem, as vagas chegarão a 29 mil.

Secretário-executivo das Cidades, Valmir Lemos ressalta que as atividades desenvolvidas nos centros contribuem para a saúde, principalmente das crianças e adolescentes, estimulando a inclusão do esporte em suas vidas e os afastando de atividades nocivas aos seus desenvolvimentos como cidadãos. “Além de valorizar as cidades onde estão construídos, aumenta a sensação de amor daquelas pessoas que residem ali pela região onde moram”.

Informatização

Outra grande mudança foi a informatização de todos os centros e a compra de 80 computadores, com wi-fi em todas as unidades. Secretária de Esporte e Lazer, Giselle Ferreira afirma que a informatização beneficiou diretamente milhares de alunos e profissionais da área administrativa. “Antes, só dois centros tinham internet.

Agora, colocamos rede em fibra em todos os centros olímpicos e cada unidade recebeu cinco computadores novos, além da facilidade de matrícula, que agora é on-line.”

As informações são da Agência Brasília