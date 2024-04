Linha 110.2, para UnB, tem aumento de viagens a partir de segunda (22)

A linha 110.2, que faz o trajeto entre a Rodoviária do Plano Piloto e a Universidade de Brasília (UnB), passando pela L4 Norte, vai ganhar o aumento de seis horários nos dias úteis a partir desta segunda-feira (22). As novas viagens terão saídas às 7h40, 8h, 8h20, 17h, 17h20 e 17h40, a partir da plataforma A da Rodoviária, beneficiando os passageiros que vão para a UnB e para a sede do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), já que a linha passa em frente à sede do órgão.

Com o reforço, o intervalo entre as saídas passa a ser de 10 minutos nos horários do pico da manhã (entre as 7h30 e as 8h30) e no da tarde (entre as 17h e as 17h50). A 110.2 passa a ter, no total, 54 viagens nos dias de semana, sendo a primeira às 6h10 e a última às 23h10. O serviço, cuja tarifa é R$ 3,80, sai da Rodoviária e vai até a UnB, passando pelo Centro Olímpico, pelo Hospital Veterinário e pelo Ibama, na L4 Norte.



O secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves, lembra que o aumento do número de viagens da linha vai ao encontro das medidas que a pasta tem implantado para melhorar o serviço a estudantes e trabalhadores que frequentam a UnB. “No início deste mês, reforçamos em 30 horários a 0.110, o que permitiu reduzir o intervalo entre as saídas da linha de quatro para três minutos no pico”, exemplifica.

Com essas 30 novas viagens, a 0.110 (que também faz trajeto circular entre a Rodoviária do Plano Piloto e o campus da Asa Norte da UnB) passou a operar com 228 saídas por dia, sendo a linha com mais horários do Sistema de Transporte Público Coletivo.

A 0.110 tem origem na plataforma B da Rodoviária do Plano Piloto, ao lado do BRT, onde os estudantes podem validar o Passe Livre Estudantil (ou um dos cartões BRB Mobilidade, no caso dos demais passageiros) nas catracas instaladas no piso da Rodoviária antes de entrar no espaço reservado, comumente chamado de aquário, o que ajuda a agilizar o embarque. A tarifa é de R$ 3,80.

Os horários de todas as linhas do transporte coletivo, bem como os itinerários, podem ser conferidos no site DF no Ponto.

*Com informações da Semob