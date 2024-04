PCDF prende dupla suspeita de tráfico de drogas em Ceilândia

Na última quinta-feira (18), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 15ª Delegacia de Polícia (DP), desencadeou a Operação Muttley, resultando na detenção em flagrante de dois homens, de 40 e 52 anos, sob a acusação de tráfico de drogas.

A ação policial foi desencadeada após denúncias anônimas indicarem que os suspeitos estariam envolvidos na venda ilegal de entorpecentes em uma residência localizada na QNN 03 de Ceilândia.

Após um monitoramento breve, os agentes constataram o momento em que um indivíduo, em um veículo, chegou ao local, o que motivou a abordagem policial. O indivíduo afirmou que estava lá para adquirir drogas. Em seguida, os policiais se aproximaram da entrada da casa e observaram que a porta estava entreaberta. A partir do lado de fora, avistaram um dos suspeitos sentado em uma cadeira, diante de uma mesa onde havia diversas porções de maconha do tipo Skunk, embaladas em sacos, prontas para comercialização, além do outro suspeito, em pé ao seu lado.

Diante da flagrante situação, os agentes da 15ª DP adentraram à residência e realizaram a prisão dos suspeitos.