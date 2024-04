Falso catador de latas é preso após tentar furtar residência no Cruzeiro

Na madrugada desta sexta-feira (19), por volta das 2h40, policiais do 7º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prenderam em flagrante um indivíduo suspeito de tentativa de furto em uma residência localizada no Cruzeiro.

A ação rápida da PMDF ocorreu em resposta a uma denúncia de furto em andamento na região. Os policiais foram acionados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) e, ao chegarem ao local, encontraram um homem próximo à residência com o portão arrombado. O suspeito aparentava estar disfarçado como um catador de latas, porém, durante a abordagem, foi constatado que ele estava amarrando sacolas contendo produtos do furto em sua bicicleta.

Ao realizar a revista nas sacolas, os policiais encontraram diversos objetos, incluindo marretas, alicates, chaves de fenda, fios e tomadas. Questionado sobre a procedência desses itens, o suspeito alegou tê-los encontrado em uma lixeira. No entanto, ao entrar em contato com o denunciante, foi confirmado que o homem havia adentrado à residência e permanecido no local por aproximadamente 40 minutos, emitindo ruídos suspeitos, antes de sair carregando as sacolas.