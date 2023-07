Ligação entre Recanto das Emas e Gama recebe asfalto novo

Obra na DF-001 entre o Viaduto do Recanto e o Balão do Periquito beneficiará cerca de 70 mil motoristas. Investimento supera os R$ 6 milhões

O Governo do Distrito Federal (GDF) finaliza a primeira etapa das obras de reconstrução asfáltica na Estrada Parque Contorno (DF-001), no trecho entre a BR-060 e a DF-065. Aproximadamente 2,2 km de pavimento novo estão sendo colocados na via, na área entre o novo Viaduto do Recanto das Emas e o chamado Balão do Periquito, no Gama. A intervenção do governo deve beneficiar cerca de 70 mil motoristas que trafegam pela estrada diariamente. O investimento é de R$ 6,36 milhões e a obra é conduzida pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Segundo o DER, a DF-001 tem, na região, aproximadamente 10 km de extensão e a continuidade da obra será licitada. Além do pavimento novo, está incluso o reposicionamento de dois abrigos de ônibus na localidade, drenagem, além de sinalização horizontal e vertical nos dois sentidos da rodovia. “É uma via extensa que vem lá do Gama e segue no sentido Samambaia”, afirma a fiscal da obra pelo órgão, Sandra Martins.

A intervenção é feita nas duas faixas de rolamento de cada lado da via, além do acostamento. Os retornos também serão readequados, com a construção da faixa de desaceleração para melhor acesso dos veículos. “Estamos usando uma média de 150 toneladas de massa asfáltica diariamente em toda a reforma. A última fase é a colocação da capa asfáltica e a sinalização da estrada”, detalha Sandra.

Bastante desgastado com o passar dos anos, o pavimento ali era motivo de reclamações dos usuários. Morador do Riacho Fundo II – cidade por onde a via também passa – o segurança Raimundo Teixeira, 34 anos, conta que já viu muitos acidentes na pista e os buracos só aumentavam. “Passo muito de ônibus nesta estrada pra vir pra casa e a viagem demora demais. Penso que, com essa reforma, o trânsito vai fluir melhor”, destaca. “O asfalto novo traz mais segurança e conforto pra gente”, frisa o usuário.

Raimundo Teixeira: “O asfalto novo traz mais segurança e conforto pra gente”

Para o administrador do Recanto das Emas, Carlos Dalvan, esse tipo de reforma traz qualidade de vida para moradores de diversos pontos do DF. “A recuperação asfáltica vai beneficiar não só a comunidade do Recanto, mas todos os usuários que utilizam o trajeto para se deslocarem diariamente, sejam do Gama, do Riacho e outros. Depois do viaduto, essa melhoria vem em boa hora e mostra o compromisso do GDF em recuperar as vias”, conclui.

Com informações da Agência Brasília