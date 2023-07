Prorrogadas as inscrições para FAC Multicultural II

Artistas e produtores culturais têm até às 18h do dia 10 de julho para se inscrever

As inscrições para o FAC Brasília Multicultural II foram prorrogadas. Agora, artistas e produtores culturais têm até às 18h do dia 10 de julho para inscrever seus projetos. A decisão foi publicada no Diário Oficial do DF desta quarta-feira (05/07). Os interessados devem estar atentos ao envio dos projetos culturais, considerando a documentação exigida no Edital nº 6/2023, por meio do formulário de inscrição de preenchimento online, disponibilizado no site do FAC. Todos os projetos apresentados serão avaliados em análise técnica e de mérito cultural, bem como de admissibilidade.

Com recursos de R$ 30 milhões, o FAC Brasília Multicultural II promete contemplar até 228 projetos. A ideia com o lançamento de duas novas linhas de incentivos é descentralizar atividades artísticas e fomentar ações estratégicas de segmentos importantes da cultura local. Ao todo, pretende-se atingir 23 linguagens artísticas e culturais no DF. O certame prevê ainda mecanismos de inclusão para Pessoas com Deficiência (PCDs), além da reserva de vagas para agentes culturais com 60 anos ou mais.

Cada agente cultural poderá apresentar apenas um projeto neste edital, para ser executado em, no máximo, dois anos. Além disso, um dos requisitos para a aprovação dos projetos é a acessibilidade, seja na contratação ou na inclusão de pessoas com deficiência, além de equidade de gênero.

O acompanhamento de todas as etapas do processo seletivo e seu respectivo resultado é de responsabilidade dos proponentes e poderá ser feito por meio das publicações no Diário Oficial do Distrito Federal, nos sites do FAC e da Secec. Demais informações podem ser obtidas pelo e-mail: [email protected].