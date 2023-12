Licitação da terceira faixa da BR-020 é republicada

A construção de uma terceira pista para os veículos é considerada essencial não só para a melhoria do fluxo, mas também pela segurança

O Governo do Distrito Federal (GDF) republicou, nesta sexta-feira (15), o edital de licitação da faixa de rolamento da BR-020, no Diário Oficial do DF (DODF). A primeira parte da obra, que realizará a pavimentação de 17,1 km, terá o investimento de R$ 28,3 milhõ

A BR-020 é uma rodovia de grande movimentação, por onde passam diariamente cerca de 80 mil motoristas, ligando Sobradinho e Sobradinho II, Planaltina, Arapoanga, Planaltina de Goiás e Formosa ao Plano Piloto. A construção de uma terceira pista para os veículos é considerada essencial não só para a melhoria do fluxo, mas também pela segurança.

“Foi republicada a obra da terceira faixa da BR-020. É um anseio da população, nós sabemos a importância dessa obra para Planaltina. Esperamos também ainda no próximo ano iniciar a duplicação da DF-128 e construir o viaduto do Itiquira para melhorar cada vez mais o trânsito na região. São diversas obras que vêm trazendo melhorias para a cidade”, afirmou o governador Ibaneis Rocha, ao comentar a obra que passou por ajustes a pedido do Tribunal de Contas do DF (TCDF) e liberada nesta sexta-feira (15).

A rodovia é considerada uma das mais perigosas do Distrito Federal. De acordo com o Guia CNT de Segurança nas Rodovias 2023, elaborado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), a BR-020 foi a via que registrou mais acidentes e mortes entre novembro de 2021 e outubro de 2022, com 339 acidentes (35,9% do total) e 17 mortes (36,2% do total).

Financiada pelo Banco do Brasil, essa primeira etapa da construção vai desde o viaduto de Sobradinho (BR-020) até a DF-230. Além do asfalto, o governo fará trabalhos de terraplenagem, drenagem e sinalização horizontal e vertical. No total, a terceira faixa terá extensão de 50 km.

Em visita a Planaltina para a inauguração do novo 14º Batalhão de Polícia Militar, Ibaneis Rocha também entregou a quarta passarela erguida em sua gestão na BR-020, em frente ao Posto Itiquira. A estrutura leva segurança a 20 mil pedestres, moradores e trabalhadores da região dos condomínios Mestre D’Armas, Itiquira e Nova Esperança e teve investimento de R$ 3,5 milhões. “Era um pedido muito antigo da população ali do Mestre D’Armas e outras regiões. O DER-DF construiu e agora estamos entregando mais essa estrutura”, acrescentou o chefe do Executivo.

A obra passou pelas etapas de construção em estrutura mista – concreto e metal –, com a fundação, implantação dos pilares e colocação das vigas. Também houve a instalação da sinalização horizontal e vertical, adequação da arquitetura e urbanismo, e construção de pavimento rígido. Foram gerados cerca de 150 empregos.

A travessia tem 64 metros de extensão e conta com corrimão e guarda-corpo em todo o trajeto, além de acessibilidade, com piso tátil alerta e direcional. “Na ponta construída no sentido Plano Piloto-Planaltina, a passarela tem quatro lances de escada e rampas. Já no rumo Planaltina-Plano Piloto, são três rampas e escadas”, explica o engenheiro do DER-DF, executor da obra, Guilherme Muniz.

Com o caminho longe dos veículos, moradores e trabalhadores da região dos condomínios Mestre D’Armas, Itiquira e Nova Esperança poderão circular sobre a BR-020 com segurança, dando fim a atropelamentos e outros acidentes de trânsito. É o caso do autônomo Gabriel Lima, 20 anos, que é morador do condomínio Estância e trabalha no Plano Piloto. “É bem mais seguro atravessar pela passarela, vai diminuir bastante os acidentes”, diz ele. “É bom ver o investimento aqui na área”, completa.

‌A empresária Neuza Pinheiro, 39, acredita que a passarela salvará muitas vidas. Ela conta que presenciou mais de um acidente na pista em que as vítimas foram a óbito. “Aqui é muito perigoso. Sempre vejo o pessoal passando por baixo e tem muito acidente com pedestre. A passarela vai ser superútil e é bom porque ficou pertinho da parada”, afirma.

Cuidados com a BR-020

Nos últimos anos, o GDF tem feito várias intervenções ao longo da via para melhorar a mobilidade, reduzir acidentes e tornar os acessos e trajetos de pedestres e carros mais eficientes. Entre os investimentos, a construção de um viaduto na entrada de Sobradinho, quatro passarelas (condomínio Nova Colina II, condomínio Nova Petrópolis, condomínio Morada dos Nobres e Posto Itiquira), um retorno em Sobradinho em frente a um atacadão, pavimentado o acesso entre o Residencial DVO e a rodovia, e também um novo acesso para Planaltina, da BR-020 até a Quadra 7 do Setor Residencial Norte (Jardim Roriz).

Mais mobilidade

A terceira faixa é mais uma ação do governo para a mobilidade da região Norte. A principal obra nessa área do segundo mandato do governador Ibaneis Rocha será o BRT Norte, que vai ligar o Plano Piloto até Planaltina com linhas rápidas de ônibus. De responsabilidade do DER-DF, ela vai demandar investimento de R$ 1,5 bilhão, com repasse do governo federal.

Além disso, o GDF já entregou o Complexo Viário Governador Roriz, que vai desde a região do Torto, Colorado até Sobradinho, e também o Viaduto do Comper, na entrada de Sobradinho, além das passarelas já mencionadas.

