Cinco pessoas ficam feridas em acidente entre carros e caminhão

Cinco pessoas ficaram feridas em acidente entre carros e caminhão no final da manhã desta sexta-feira (15), na DF 128, sentido Planaltina.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a motorista de um dos carros, identificada apenas como M.P.S, de 26 anos, ficou presa às ferragens. Ao ser retirada, ela foi transportada para o Hospital Regional de Planaltina (HRPL) com suspeita de hemorragia interna.

A passageira, identificada apenas como B.M.A, de 17 anos, também foi atendida com dores na região do pescoço e transportada para o Hospital Regional de Sobradinha (HRS).

O motorista do caminhão, identificado apenas como J.S.R.A, de 35 anos, também foi levado para o HRS com dores no peito.

A motorista e o passageiro do segundo carro foram levados para o HRPL, com escoriações pelo corpo.

Ainda de acordo com a corporação, não há informações sobre a dinâmica do acidente. Durante o atendimento, a via precisou ser interditada, o que impactou no trânsito.