Aberto chamamento público para serviços de transplante de órgãos

A partir desta sexta-feira (15), começa chamamento público lançado pela Secretaria de Saúde (SES-DF) para prestação de serviços relacionados ao transplante de órgãos. Segundo o edital de abertura 17/2023, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), estabelecimentos de saúde interessados tem até 30 dias para se inscreverem.

A iniciativa visa contratar prestadores habilitados nas áreas de notificação, captação e transplantes de órgãos sólidos e de tecido ocular humano. O objetivo é garantir a continuidade na prestação de assistência à população após a determinação de intervenção pública no Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal (ICTDF).

Para participar do edital, é necessário encaminhar proposta comercial e formulário de cadastramento ao endereço eletrônico [email protected], com cópia para [email protected]. Toda a documentação exigida, bem como demais prazos e exigências, podem ser consultadas no edital.

Intervenção

Na quarta-feira (13), a SES-DF decretou intervenção pública do ICTDF, instituição privada sem fins lucrativos que presta serviço complementar à rede da secretaria. A medida foi necessária para evitar a descontinuidade do atendimento, após o instituto informar, por meio de ofício, a interrupção de procedimentos essenciais por conta de problemas financeiros.

A portaria 486/2023, publicada em edição extra do DODF, determinou que a pasta passe a gerir a força de trabalho do ICTDF – sem demissões ou desligamentos de colaboradores, salvo a pedido ou por justa causa. A publicação ainda prevê a requisição de todos os bens e recursos do instituto necessários para a prestação de serviços à população.

Atualmente, o ICTDF é responsável por 85% dos serviços de cardiologia e transplantes. Com relação à população pediátrica, o atendimento aos cardiopatas (alta complexidade) é realizado 100% por meio de complementaridade à rede.

Para coordenar a ação, o documento instituiu o Grupo de Trabalho de Diálogo, Estabilização e Intervenção do ICTDF (GT-Interv), formado por gestores da SES-DF e representantes do Ministério da Saúde. Presidido pelo médico intensivista Rodrigo Conti, o grupo tomará as decisões de gestão relacionadas à unidade. Enquanto durar a intervenção, o ICTDF será considerado, no que couber, uma unidade de saúde pública.

