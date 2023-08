Licenciamento começa a ser fiscalizado em 1º de outubro

O prazo para a renovação do licenciamento anual dos veículos com placas de final 1 e 2 termina em 30 de setembro

O Departamento de Trânsito (Detran), por meio da instrução nº 626, irá realizar, no primeiro dia de cada mês, a começar em outubro, a fiscalização do licenciamento renovado conforme o final da placa do veículo.

O prazo para a renovação do licenciamento anual dos veículos com placas de final 1 e 2 termina em 30 de setembro. A partir de 1° de outubro, para a circulação desses veículos, será necessário o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em meio digital (CRLV-e) 2023.

Para obter o documento, o proprietário deverá pagar o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), a taxa de Licenciamento e, se houver, as multas pendentes. Após a quitação dos débitos, o proprietário deverá emitir o CRLV-e por meio do portal de serviços do Detran ou pelo aplicativo Detran Digital. O documento também pode ser obtido no aplicativo da Carteira Digital de Trânsito (CDT), do governo federal.

Desde 2021, o Certificado de Licenciamento é emitido apenas no formato digital. O CRLV-e pode ser apresentado por meio dos aplicativos oficiais, ou na versão impressa em papel A4 branco comum.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transitar com veículo não licenciado é considerado infração gravíssima e resulta em sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), recolhimento do veículo e multa de R$ 293,47.

Confira abaixo os prazos para a renovação do licenciamento anual dos veículos no Distrito Federal.



→ Finais da placa 1 e 2: 30 de setembro

→ Finais da placa 3, 4 e 5: até 31 de outubro

→ Finais da placa 6, 7 e 8: 30 de novembro

→ Finais da placa 9 e 0: 31 de dezembro.

As informações são da Agência Brasília