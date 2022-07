Leila Barros anuncia pré-candidatura ao GDF

Em suas redes sociais, a parlamentar publicou um vídeo elencando suas motivações para ocupar o cargo de governadora

A senadora Leila Barros (PDT), também conhecida como Leila do Vôlei, anunciou, nesta sexta-feira (15), a pré-candidatura ao Governo do Distrito Federal (GDF).

Em suas redes sociais, a parlamentar publicou um vídeo elencando suas motivações para ocupar o cargo de governadora. Ela seria a primeira mulher na história da capital a sentar na cadeira.

“Nossa gente precisa de atenção, de um governo que realmente cuide das pessoas. E como mulher, mãe, esposa e cidadã brasiliense, acredito que é possível, sim, fazer mais, planejando e levando a sério os recursos que são do povo”, disse a pré-candidata.

No vídeo, ela ainda convida os brasilienses a entrarem no “time da Leila”. “Sempre fui movida por desafios e, com a graça de Deus, os venci, com resiliência, coragem e, principalmente, determinação. Agora, coloco meu nome à disposição como pré-candidata ao governo do Distrito Federal”, disse.

