Lei das Antenas dá a Brasília Prêmio Cidades Amigas da Internet

Legislação elaborada pela Seduh fez Brasília saltar 88 posições e ocupar a 12ª colocação no ranking nacional de conectividade de 2021

O Governo do Distrito Federal recebeu o prêmio Cidades Amigas da Internet. O evento, que está na sexta edição, é um reconhecimento às ações dos municípios para incentivar a implantação de infraestrutura de telecomunicações e a expansão da conectividade.

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) representou o Governo do Distrito Federal (GDF) na entrega online. O evento foi divulgado, nesta terça-feira (14), no Painel Telebrasil 2021, pela Conexis Brasil Digital e pela Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações (Abrintel).

A sanção da Lei Completar nº 971, de 10 de julho de 2020, conhecida como Lei das Antenas e elaborada pela Seduh, levou Brasília a se tornar a cidade que mais evoluiu em relação ao ranking de 2020, ganhando 88 posições e passando a ocupar a 12ª colocação.

Além de estabelecer os parâmetros urbanísticos da infraestrutura de suporte para redes de telecomunicações, instaladas em áreas públicas e privadas no Distrito Federal, a legislação estabeleceu um processo de licenciamento ágil e desburocratizado, que tornou viável a melhoria da rede de telefonia móvel no Distrito Federal. Além disso, com o aumento da oferta de espaços para implantar os equipamentos, as empresas do setor têm condições de ampliar a cobertura.

“Ter uma legislação moderna, que incentive a instalação de infraestrutura de telecomunicações, prazos curtos e processos descomplicados para a obtenção de licenças para as antenas de celular e baixo custo de implantação são os principais quesitos que fazem uma cidade ser ‘amiga da internet’”, avalia o presidente-executivo da Conexis, Marcos Ferrari.

Ao receber o prêmio, o secretário executivo de Licenciamento e Regularização Fundiária (Selic), Marcelo Vaz, disse que se sentia honrado pelo reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela Seduh e que a cidade tem hoje uma lei que permite o licenciamento de infraestrutura ágil e desburocratizado, o que é muito importante, principalmente nesse momento de pandemia e aumento do teletrabalho.

“Brasília é uma cidade muito peculiar, principalmente em razão do tombamento. As normas urbanísticas são um pouco limitadas, então a gente teve um esforço muito grande para conseguir estabelecer parâmetros que garantissem o ordenamento urbanístico adequado para a instalação dessas infraestruturas e o menor impacto visual possível e garantir segurança jurídica necessária para que o setor possa fazer novos investimentos ampliando a cobertura de internet”, explicou Marcelo Vaz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ranking

Além de Brasília, Uberlândia também foi premiada. Ela aparece na primeira colocação, entre um grupo dos 100 maiores municípios brasileiros em população, como a cidade que mais pontou nos quesitos considerados pelo ranking. Entre eles, legislação e prazo para licenciamento de antenas.

Em segundo e terceiro lugares estão, respectivamente, São José dos Campos (SP) e Porto Alegre (RS).

O resultado do ranking 2021 demonstra o esforço que várias cidades fizeram para discutir e aprovar novas leis locais para implantação de infraestrutura. “Modernizar suas normativas, alinhá-las à legislação federal e desburocratizar os processos de licenciamento fazem parte da preparação das cidades brasileiras para receber os investimentos do 5G, que trará desenvolvimento econômico e poderá ajudar na redução da desigualdade social”, afirmou Luciano Stutz, presidente da Abrintel.

O Ranking das Cidades Amigas da Internet destaca entre os 100 maiores municípios brasileiros aqueles que oferecem um ambiente adequado à instalação de infraestrutura de redes de telecomunicações, como antenas e fibra óptica. Esta é a sexta edição dos rankings, que têm mostrado avanços importantes de algumas cidades que já alteraram sua lei municipal ou já promoveram mudanças nos processos de licenciamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por outro lado, o estudo revela que ainda há muitos municípios com leis desatualizadas e que demoram mais de um ano para licenciar a instalação de antenas, dificultando o avanço da conectividade, que é a base do desenvolvimento da economia das cidades e do bem-estar de seus cidadãos.

Com informações da Seduh