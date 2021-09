Homem cai de andaime e fica em estado grave

Segundo o CBMDF, Ananias apresentava um ferimento grave no lado direito do abdome e estava consciente, mas desorientado

Um trabalhador de 63 anos caiu de uma andaime na manhã desta terça-feira (14). Ananias Alvino foi encaminhado em estado grave ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), Ananias apresentava um ferimento grave no lado direito do abdome e estava consciente, mas desorientado.

De acordo com outros trabalhadores, o homem chegou a ficar preso pelo ferimento em uma estaca de madeira, sendo retirado antes da chegada das equipes de socorro.

O acidente ocorreu em uma construção na QN 502, na avenida central de Samambaia, em frente ao Fórum.