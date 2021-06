Lázaro rouba mais um carro e foge da polícia de novo

Homem se escondeu novamente em região de mata ao ser visto por policiais. Polícias Militar, Civil, Federal e Rodoviária Federal acompanham o caso

Procurado por diversas autoridades desde a última quarta-feira (9), Lázaro Barbosa de Sousa conseguiu escapar da polícia novamente na tarde deste domingo (13).

Lázaro invadiu novamente uma chácara próximo à Edilândia-GO e roubou um carro, um GM Corsa de cor vermelha. Dentro dele, havia munições. Um chacareiro percebeu que o carro dele havia sido roubado e que a chácara estava revirada. Por volta de 15h30, ele foi até um posto da polícia próximo à Cocalzinho de Goiás-GO e reportou os policiais.

As autoridades, então, avistaram o veículo por volta de 18h. Lázaro estava no carro e dirigia sentido Ceilândia. Antes de ser capturado, no entanto, o procurado conseguiu sair do automóvel e se entranhar na mata.

Policiais acreditam que Lázaro é grande conhecedor da região Ceilândia e o Entorno e, por isso, a captura ainda não teria ocorrido. Os policiais seguem nas buscas.

Mais cedo, a Polícia Militar do DF (PMDF) informou que o criminoso está munido de um revólver calibre 32 e outras armas não identificadas. Ele também possui munições. “As tropas estão no local fazendo o cerco. A PMDF está com Patamo, Rotam, GTop e Polícia Ambiental. As polícias Rodoviária, Civil e Federal também estão no local prestando apoiando à Polícia de Goiás”, diz a corporação.

A PMDF afirmou também que as 17 fazendas da região estão ocupadas por forças policiais para garantir a segurança da população.

Autor de chacina

Lázaro é apontado como autor da morte de Cláudio Vidal de Oliveira, 48 anos, Gustavo Marques Vidal, 21, e Carlos Eduardo Marques Vidal, 15. O crime ocorreu na noite da última quarta-feira (9). A suspeita é que o homem tenha adentrado a chácara da família para roubá-los. Neste momento, Cleonice Marques Andrade, 43 anos, teria percebido a invasão e tentado ligar para um familiar relatando o caso. Lázaro reagiu matando o marido e os filhos de Cleonice e fugiu com ela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O corpo de Cleonice foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) no Córrego da Coruja, localizado entre a BR-070 e a DF-180, neste sábado (12). A mulher estava nua e com ferimentos na nádega esquerda quando foi encontrada. O irmão dela reconheceu o corpo.

A 24ª Delegacia de Polícia (Setor O) registrou a ocorrência da localização do cadáver. Será realizado laudo para identificar se houve abuso sexual. Próximo ao local onde o corpo foi encontrado, policiais encontraram preservativos e um esconderijo de Lázaro com colchão, lonas e garrafa d’água.