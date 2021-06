Fazenda que Lázaro invadiu é de soldado da PMDF

Homem segue foragido e fez caseiro de refém. Autoridades ocuparam as 17 fazendas da região para segurança da população

A fazenda que Lázaro Barbosa de Sousa, 32 anos, invadiu no sábado (12), pertence à família de um soldado do 8⁰ batalhão da Polícia Militar (PMDF). Lázaro é acusado de cometer chacina no Incra 9, em Ceilândia na última quinta-feira (9), quando três pessoas foram mortas a tiros e facadas.

A PMDF emitiu nota neste domingo (13) com atualizações sobre o caso. Lázaro invadiu a fazenda do soldado e fez o caseiro refém. Em mensagem de voz divulgada pelo jornal Diário de Ceilândia, o funcionário revela que Lázaro o obrigou a fazer comida para ele. “Comeu, bebeu cachaça, fez eu beber e fumar maconha à força, senão ele me matava”, conta a vítima.

O soldado chegou à propriedade no início da noite. Lázaro percebeu e fugiu para a fazenda ao lado, levando o caseiro de refém. Nesta nova propriedade, ele baleou três homens. Havia ainda uma senhora e uma criança no local. Elas disseram que o criminoso pretendia atear fogo na residência, mas evitou por conta da criança.

A Polícia Militar de Goiás (PMGO) foi ao local e tentou abordá-lo. Neste momento, Lázaro reagiu dando 15 tiros na direção dos policiais e fugindo para uma mata próxima. Ele tentou fazer outro caseiro de refém, mas este conseguiu fugir. Lázaro, então, ateou fogo na fazenda, mesmo tendo dito que não o faria.

Segundo a PMDF, o criminoso está munido de revólver calibre 32 e outras armas não identificadas. Ele também possui munições. “As tropas estão no local fazendo o cerco. A PMDF está com Patamo, Rotam, GTop e Polícia Ambiental. As polícias Rodoviária, Civil e Federal também estão no local prestando apoiando à Polícia de Goiás”, diz a corporação.

Ainda de acordo com a PMDF, as 17 fazendas da região estão ocupadas por forças policiais para garantir a segurança da população.

Autor de chacina

Lázaro é apontado como autor da morte de Cláudio Vidal de Oliveira, 48 anos, Gustavo Marques Vidal, 21, e Carlos Eduardo Marques Vidal, 15. O crime ocorreu na noite da última quarta-feira (9). A suspeita é que o homem tenha adentrado a chácara da família para roubá-los. Neste momento, Cleonice Marques Andrade, 43 anos, teria percebido a invasão e tentado ligar para um familiar relatando o caso. Lázaro reagiu matando o marido e os filhos de Cleonice e fugiu com ela.

O corpo de Cleonice foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) no Córrego da Coruja, localizado entre a BR-070 e a DF-180, neste sábado (12). A mulher estava nua e com ferimentos na nádega esquerda quando foi encontrada. O irmão dela reconheceu o corpo.

A 24ª Delegacia de Polícia (Setor O) registrou a ocorrência da localização do cadáver. Será realizado laudo para identificar se houve abuso sexual. Próximo ao local onde o corpo foi encontrado, policiais encontraram preservativos e um esconderijo de Lázaro com colchão, lonas e garrafa d’água.