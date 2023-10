Lata velha: operação desarticula quadrilha de roubos de veículos e celulares

A operação é um desdobramento das investigações sobre o chamado “golpe da batida ou do falso acidente de trânsito”

Na manhã desta quarta-feira (11), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) executou 12 mandados de busca e apreensão em diferentes áreas, incluindo Ceilândia, Taguatinga, Brazlândia e na cidade de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás.

A operação é um desdobramento das investigações sobre o chamado “golpe da batida ou do falso acidente de trânsito”, que resultou na prisão de cinco indivíduos no mês de setembro deste ano. Este grupo foi responsável por uma série de roubos de veículos ocorridos entre abril e agosto de 2023. O método utilizado pelos criminosos consistia em simular acidentes de trânsito, abordar as vítimas quando saíam dos veículos e, em seguida, roubar tanto os veículos quanto os aparelhos celulares.

Nesta fase da operação, o foco foi reunir evidências que comprovem a existência de diferentes setores operacionais dentro do grupo criminoso. Esses setores estavam envolvidos em atividades de adulteração e revenda dos veículos, além do desbloqueio e comercialização dos aparelhos celulares e suas peças.

De acordo com as investigações, após roubar os veículos e celulares das vítimas, os criminosos operavam uma rede de receptação. Eles adulteravam os produtos em residências localizadas em Ceilândia, Taguatinga e Brazlândia. Em seguida, os veículos e os aparelhos eram revendidos no mercado informal do Distrito Federal e em Santo Antônio do Descoberto, além de outras regiões do país.

Além disso, as investigações apontaram o envolvimento de comerciantes estabelecidos na Feira do Shopping Popular de Ceilândia. Esses lojistas adquiriam aparelhos celulares dos criminosos e os revendiam em seus próprios estabelecimentos.