Emoção: brasileiros resgatados em Israel são recebidos pela família

A emoção tomou conta do Aeroporto Internacional de Brasília na manhã desta quarta-feira (11). Cidadãos brasileiros, fugindo do conflito entre Israel e Hamas, foram recebidos por seus familiares no desembarque doméstico após chegada na Base Aérea de Brasília. O primeiro voo de resgate do governo brasileiro vindo de Tel Aviv tocou o solo brasileiro ainda na madrugada.

Mais cinco voos estão previstos, segundo o Ministério da Defesa. Relações Exteriores, para trazer de volta todos os brasileiros que pediram ajuda ao governo para retornar ao seu país.

Brasileiros em Gaza

Um grupo de 25 brasileiros que estavam em Gaza e pediram ajuda para serem repatriados estão reunidos e devem seguir para o Egito, que faz fronteira com o enclave palestino, onde devem ser resgatados. O Brasil negocia com o Egito para que o grupo possa entrar no país, que atualmente impõe um bloqueio a Gaza.

A saída pelo Egito é a única alternativa para os brasileiros que estão no local, já que a Faixa de Gaza está bloqueada por Israel, impossibilitando eles serem resgatados pela FAB nos voos de Tel Aviv.

Até o momento, o conflito deixou dois brasileiros que estavam em uma festa rave próximo à Gaza mortos. Bruna Valeanu e Ranani Glazer, ambos com 24 anos, tiveram as mortes confirmadas pela família.