GDF lança programa contra a obesidade

Em 11 de outubro é comemorado o Dia Mundial da Prevenção da Obesidade, dia escolhido pelo Governo do Distrito Federal (GDF) para lançar um projeto que visa estimular a alimentação saudável. A Portaria nº 400 foi publicada ontem (10) no Diário Oficial do DF (DODF), propõe a promoção de modos de vida saudáveis no ambiente de trabalho, zelando pela saúde do servidor.

O programa também visa o equilíbrio da qualidade de vida e bem-estar no ambiente de trabalho e na vida pessoal. Tais ações serão adotadas no âmbito da Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) e suas entidades vinculadas.

O DF tem 55% da população acima do peso, e 19,6% com obesidade. As ações visam trazer mais saúde para a população da capital federal.

Assim, a SES-DF deverá fornecer alimentos e refeições saudáveis em todos os eventos, como no caso de coffee breaks. Será proibida a venda direta e a doação de alimentos ultraprocessados com quantidades excessivas de açúcar, gordura e sódio prontos para o consumo dentro da dependência da pasta.

Também será incentivada a criação de refeitórios equipados para armazenar os alimentos trazidos pelos servidores da pasta. A portaria deve entrar em vigor em 60 dias.

O que é alimentação saudável?

A alimentação adequada e saudável é um direito humano básico que envolve a garantia ao acesso permanente e regular, de forma socialmente justa, a uma prática alimentar adequada aos aspectos biológicos e sociais do indivíduo, e que devem estar de acordo com as necessidades alimentares especiais e acessível do ponto de vista físico e financeiro.