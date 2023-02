Lâmpadas ineficientes podem ser trocadas gratuitamente por modelo LED

Projeto Energia com Cidadania leva informações sobre economia de energia e contribui na redução da conta de luz

Na busca por diminuir o desperdício e promover o uso eficiente e racional de energia elétrica, regiões de vulnerabilidade social localizadas em Sobradinho, em Santa Maria e no Paranoá recebem, ao longo de todo o mês de fevereiro, o projeto Energia com Cidadania, uma iniciativa da Neoenergia para promover ações de eficiência energética em comunidades de baixo poder aquisitivo do Distrito Federal. Unidades móveis da distribuidora vão percorrer as comunidades e trocar aproximadamente 5.520 lâmpadas convencionais por modelos LED, além de orientar a população sobre como utilizar racionalmente os equipamentos elétricos e, assim, economizar energia.

A ação é voltada aos clientes residenciais, que podem trocar até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED, 40% mais econômicas. Para receber o kit de lâmpadas novas, os moradores residenciais ou rurais-residenciais devem residir na comunidade ou estarem cadastrados na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), não possuir débitos com a concessionária, levar a conta de energia junto com a documentação de identificação do titular e até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes usadas (potência igual ou superior a 15W).

No mês de março, a previsão é de que o projeto chegue em Planaltina, Gama, Ceilândia e em Brazlândia. A expectativa é de que sejam trocadas mais de 7.040 lâmpadas nessas regiões.

No último mês de janeiro, a distribuidora beneficiou 1.235 clientes e trocou 6.131 lâmpadas. Em 2022, o projeto atendeu 20 regiões administrativas e trocou mais de 76.904 mil lâmpadas ineficientes, beneficiando mais de 18,5 mil pessoas.

A Neoenergia acredita na educação como principal vetor para a formação de hábitos relacionados ao uso eficiente e seguro de energia elétrica, assim como para o desenvolvimento de uma consciência cidadã que pensa na preservação ambiental e na economia familiar.

Essas iniciativas fazem parte do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). As ações são viabilizadas em parceria com as regiões administrativas e entidades locais, e são voltadas aos clientes residenciais baixa renda.