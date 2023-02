Celina Leão trata da compensação do ICMS

Os chefes do Executivo articulam medidas que possam compensar as perdas na arrecadação dos estados

Mais uma reunião de governadores aconteceu ontem, em um encontro na residência oficial do Senado Federal, com o presidente Rodrigo Pacheco e na residência oficial da Câmara dos Deputados, com o presidente Arthur Lira. Participou do encontro a governadora interina do DF, Celina Leão (PP), e apenas cinco outros chefes do Executivo: o governador do Amazonas, Wilson Lima, do Goiás, Ronaldo Caiado, do Piauí, Rafael Fonteles, do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra e o vice-governador de tocantins, Laurez Moreira. A pauta principal da reunião foi a reforma tributária e as alterações do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

O principal argumento dos governadores é a grande perda de arrecadação sofrida em decorrência das mudanças no ICMS, realizadas pelo governo Jair Bolsonaro até o fim de 2022. Por esse motivo, os líderes pediram o apoio do Legislativo para a criação de medidas que possam compensar financeiramente os estados. Para a governadora Celina, o objetivo é que a compensação seja feita sem aumento de preços para o consumidor: “O consumidor está sendo preservado dentro de todas as análises”. Ao lado dela, Rafael Fonteles completou: “Estamos procurando todos os poderes para tentar celebrar este acordo, num entendimento com todos sobre a compensação das perdas”.

Para Fonteles, a negociação está avançada, mas exige cuidado para garantir a avaliação dos poderes. O grupo estima que o valor a ser compensado seja de R$45 bilhões, contudo o Tesouro Nacional divulgou que o montante é de R$22 bilhões, e essa divergência precisa ser resolvida. A diferença no cálculo se dá diante algumas fórmulas que envolvem a relação dívida/PIB, correção monetária e metodologia. Já sobre a reforma tributária, a governadora Fátima Bezerra explicou que este também é um assunto prioritário e que o texto precisa ser aprovado ainda no primeiro semestre deste ano.

“Temos que avançar nessa matéria porque se faz necessário resolver a situação que os estados vivem hoje. A perda de receita foi brutal em razão da mudança na legislação do ICMS e o fato é que agora precisamos de medidas que possam mitigar os impactos”, contou Bezerra aos jornalistas. “Nós saímos daqui muito confiantes”, concluiu. O grupo está em contato com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad e a intenção é chegar em um acordo até o mês de março. Todos os demais governadores foram convidados mas não compareceram. Participaram ainda do encontro o vice-presidente do Comitê Nacional de Secretário da Fazenda (Comsefaz), Cris Schimidt, e a procuradora-geral do DF, Ludmila Galvão.