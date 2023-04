Kombi pega fogo em meio a pista no SIA

Uma Kombi VW pegou fogo na manhã desta terça-feira (18) perto do balão de acesso à Feira dos importados no SIA

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) no veículo estava apenas um senhor que não sofreu nenhum ferimento.

O CBMDF precisou isolar o local próximo para que as chamas não se espalhasse pelos demais veículos. Rapidamente o incêndio foi controlado pelos Militares, porém o incêndio consumiu boa parte do veículo