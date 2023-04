Dois moradores do DF ganham um ano de conta de energia paga

Dupla foi sorteada na Promoção Neoenergia Paga sua Conta e vai receber um desconto de até R$ 500 na fatura, durante 12 meses

Imagina ter a sua conta de energia paga pelo período de um ano. Imaginou? Pois é, dois moradores do Distrito Federal estão rindo à toa após terem sido sorteados na Promoção Neoenergia Paga sua Conta. A dupla vai receber um desconto de até R$ 500 por mês na fatura de energia elétrica, durante os próximos 12 meses.

Moradora de Águas Claras, a funcionária do Metrô DF, Jeovana Antonia Xavier, de 49 anos, nem acreditou quando foi avisada pela distribuidora que era uma das ganhadoras. “Achei que era um trote e liguei correndo para o meu irmão para contar a novidade”, brinca a funcionária do Metrô DF. “Estou feliz demais. Eu nunca tinha ganhado nada e, de repente, recebo uma notícia maravilhosa dessa”, comemora.

O dinheiro chega em boa hora para ela e para o filho Igor Xavier, de 27 anos. Isso porque o valor será suficiente para cobrir 100% do consumo mensal da família. “Pago, em média, R$ 150 por mês de conta de luz. Esse desconto vai ajudar a equilibrar nosso orçamento doméstico”, reforça a vencedora.

O outro sortudo da vez é Marcelo Francisco da Cruz Barbosa. Aos 36 anos, o técnico em informática é morador do Paranoá e já sabe o que fazer com o dinheiro que economizará ao não pagar as contas de luz por um ano. “Gasto uma média de R$ 200 por mês com energia. Vou investir esse dinheiro para ajudar na educação dos meus dois filhos”, comenta o ganhador.

Além de Jeovana e Marcelo, o segundo sorteio da promoção “Neoenergia paga a sua conta” premiou mais três clientes, sendo um de Pernambuco e dois da Bahia. Todos terão descontos na conta de luz por um ano.

Lançada em janeiro, a campanha tem alcançado grande sucesso. A Neoenergia registrou um crescimento acumulado de 177% seguidores na sua conta do Instagram, sendo que na temporada do segundo sorteio houve um aumento isolado de 34% de seguidores com mais de 74 mil participações.

Além de fazer a diferença no dia a dia das pessoas, o objetivo é impulsionar a conexão digital da marca. A campanha é realizada na página oficial da Neoenergia no Instagram, e contempla cinco clientes por mês. O terceiro sorteio ocorrerá no próximo dia 6 de maio.

“O cliente está no centro da nossa estratégia de negócios. É para ele que estamos desenvolvendo ações para melhorar ainda mais a experiência com nossa marca. Temos um objetivo muito claro de nos fortalecermos no meio digital para ampliarmos o nosso engajamento. O resultado é o crescimento do número de seguidores e da participação deles”, afirma Lorenzo Perales, diretor de Marketing da Neoenergia.

Saiba como participar

A promoção é válida somente para os consumidores em dia com a conta de luz. Basta seguir a página da Neoenergia no Instagram (@neoenergia_oficial), curtir a postagem sobre a promoção e marcar dois amigos nos comentários. Os sorteios são realizados pela Loteria Federal, da Caixa. O valor da premiação individual pode chegar a R$ 6 mil, considerando o período de um ano da bonificação.

Os resultados são anunciados no site da Neoenergia e no Instagram oficial. Podem participar clientes das cinco distribuidoras: Neoenergia Brasília, Neoenergia Coelba (BA), Neoenergia Pernambuco (PE), Neoenergia Cosern (RN) e Neoenergia Elektro (SP e MS). O regulamento completo também está disponível no site da empresa.