PCDF desarticula grupo criminoso que desviava produtos alimentícios de rede pública

Uma das funcionárias confessou que os desvios de produtos alimentícios aconteciam diariamente há vários anos

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou nessa segunda-feira (17), a prisão de grupo acusado de desvio de produtos alimentícios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal.



Durante as investigações, verificou-se que as merendeiras da cozinha da escola de Santa Maria estariam envolvidas no esquema criminoso. As suspeitas foram abordadas pelos policiais quando deixavam o estabelecimento de ensino em posse de diversos produtos alimentícios.



As merendeiras não utilizavam todos os produtos destinados à merenda escolar para que sobrasse e, assim, tiravam proveito próprio.



As suspeitas foram atuadas em flagrante pelos crimes de peculato e associação criminosa. Caso sejam condenadas, poderão ficar até 15 anos na prisão.

Carne por cinco reais



As investigações também apontaram que uma empresa, responsável pela entrega de proteína para produção da merenda escolar. As equipes passaram a monitorar os três caminhões utilizados no transporte da carga.



Os três motoristas deveriam realizar três rotas de entregas para escolas públicas da região de Ceilândia e regressar, ao final do trajeto, ao estabelecimento em Santa Maria.



Os envolvidos alteravam as rotas e seguiam em direção a estabelecimentos particulares para vender as caixas de carne pelo valor de até R$ 5, cada, valor esse bem abaixo do mercado.

A polícia efeutou a abordagem dos suspeitos no momento em que realizavam as entregas ilícitas a terceiros. Na ocasião, os policiais apreenderam cerca de 48 caixas de proteína, com 18 kg, cada, devendo ser restituídas e reenviadas às escolas públicas.



Os funcionários ligados à empresa foram presos em flagrante e autuados pelo crime de associação criminosa, um pelo crime de receptação simples e outro pelo de receptação qualificada, já que iria revender as carnes em seu comércio.