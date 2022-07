Justiça condena 5 integrantes de organização criminosa em Samambaia

As penas somadas chegam a mais de 100 anos de prisão. O grupo comandava o tráfico e uma onda de homicídios na região.

Por Tereza Neuberger

Após um julgamento de 14 horas, o Tribunal do Júri de Samambaia condenou a mais de 100 anos de prisão os cinco réus, pelo crime de homicídio qualificado de uma vítima na região de Samambaia-DF. O grupo criminoso foi preso preventivamente em abril de 2021, durante a Operação Redenção.

A operação comandada pelo delegado Rodrigo Carbone, adjunto da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia) resultou na prisão preventiva de três homens integrantes de uma organização criminosa responsável pela onda de homicídios, roubos e tráficos de drogas na região administrativa.

Operação Redenção prende três principais integrantes de organização criminosa em Samambaia. Imagem: Divulgação PCDF

Além de comandar o tráfico de drogas em Samambaia e praticar inúmeros homicídios, os criminosos condenados foram apontados como responsáveis pelo tráfico de armas, venda e parcelamento irregular do solo urbano.

O líder do grupo é conhecido por comandar a atividade nas favelas do Morro do Macaco, Morro do Sabão e favela da quadra 605. Em um dos homicídios, o grupo exterminou uma das vítimas com mais de 12 disparos de arma de fogo.

O principal integrante e mandante do crime foi condenado à pena de 31 anos e 11 meses de prisão, já o executor do homicídio teve a condenação fixada em 29 anos e 4 meses de prisão. E, por fim, os outros três integrantes foram condenados à pena de 26 anos e 8 meses de prisão, 22 anos de prisão e, 20 vinte anos de prisão, respectivamente.