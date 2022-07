Homem ameaça companheira de morte e tenta se matar logo após no DF

Com os agentes lá, o autor ameaçou tirar a própria vida colocando a faca no pescoço, pouco depois tentou atear fogo na residência

Um homem, de 21 anos, ameaçou a própria companheira de morte e tentou cometer suicídio logo após, na noite desta segunda-feira, 18, em Sobradinho. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi chamada para prestar socorro no local.

Tudo aconteceu quando o rapaz ameaçou a mulher com uma faca, quebrou objetos e a porta de entrada. A vítima conseguiu sair da casa e acionou a PMDF que, por meio do Batalhão de Operações Especiais, foi ao local.

Com os agentes lá, ele ameaçou tirar a própria vida colocando a faca no pescoço, pouco depois tentou atear fogo na residência.

Com a chegada do Bope, um teatro de operações foi montado, disponibilizando as alternativas táticas para resolução da crise. Os negociadores realizaram a transição com o primeiro interventor e iniciaram o processo de negociação, com a segurança do time tático e dos atiradores de precisão.

Após 30 minutos, o homem entregou uma chave de fenda, uma faca tipo peixeira e um isqueiro e se rendeu pacificamente.

Com ele o time tático encontrou porções de maconha e cocaína, além de outra faca que estava no quarto. Ele foi atendido pelos bombeiros e, como não estava ferido, foi entregue à equipe do 13o BPM para os procedimentos legais.