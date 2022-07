PCDF prende grileiros que movimentaram R$ 20 mi em São Sebastião

Além disso, os criminosos montaram um falso cartório em São Sebastião com o objetivo de emitir documentos falsos

Na manhã desta terça-feira (19), os agentes da 30ª Delegacia de Polícia, localizada em São Sebastião, realizaram uma megaoperação contra a grilagem de terra no Distrito Federal. Os integrantes de três facções são alvos de 33 mandados, sendo ordens de prisão e busca e apreensão.

Segundo as investigações, desde 2020, esses grupos teriam movimentado cerca de R$ 20 milhões com a atividade ilegal. Além disso, os criminosos montaram um falso cartório em São Sebastião com o objetivo de emitir documentos falsos.

Além da Polícia Civil (PCDF), divisões de Operações Especiais (DOE) e de Operações Aéreas (DOA) também estão ajudando a cumprir os mandados.