Parque da Cidade completa 45 anos

O Parque da Cidade Sarah Kubitschek completa, nesta quarta-feira (11), 45 anos de sua criação. Em sua área de 420 hectares, o local recebe, em média, 14 mil pessoas de segunda a sexta-feira e 37 mil nos fins de semana. O espaço oferece, diariamente, uma série de atividades e atrativos para todas as idades, como churrasqueiras, quadras, parques infantis, praças, lagos, restaurantes e um extenso Pavilhão de Exposições.

“O Parque da Cidade é mais do que um espaço verde, é o coração de Brasília. Inserido na estrutura da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, o parque não é apenas um local de recreação, mas um patrimônio que conecta gerações, promove a prática esportiva e preserva a natureza que caracteriza nossa capital. Além disso, é um ponto de encontro democrático, lazer e convivência para a população do Plano Piloto, onde famílias, atletas e amantes da natureza se encontram para desfrutar de momentos únicos”, destaca o administrador do Parque da Cidade, Todi Moreno.

Pensando em um presente para a comunidade, na última semana foi inaugurada a primeira Praça de Articulação Social (PAS) do parque. O local também conta com energia solar e pontos de energia para os usuários poderem carregar equipamentos eletrônicos, via USB. Além disso, possui um fontanário, que purifica todo tipo de água, por meio da nanotecnologia.

“Com esse fontanário as pessoas podem encher o seu galão e tomar água purificada alcalina. A ideia foi excelente para que as pessoas possam se hidratar e também ter maior contato com as belezas do parque, que é o maior ponto de encontro da capital”, disse o administrador do Plano Piloto, Valdemar Medeiros.

Para o secretário de Esporte e Lazer interino, Renato Junqueira, a novidade significa um avanço na busca por inovação associada à sustentabilidade e pela promoção do bem-estar social. “Para nós, da SEL, o espaço é motivo de comemoração. Essa inauguração é o resultado de que a parceria e o nosso apoio a este projeto deram certo. A Praça de Articulação Social é um equipamento público que segue os princípios sustentáveis”, declara.

As informações são da Agência Brasília