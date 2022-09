Justiça absolve ex-deputado distrital de crime de corrupção

De acordo com as investigações, decorrentes da operação “Caixa de Pandora”, o ex-deputado estaria ligado ao esquema de corrupção

Letícia Mirelly

O juiz titular da 7ª Vara Criminal de Brasília absolveu o ex-deputado distrital Rogério Ulysses Teles de Mello do crime de corrupção passiva. Para o julgador, não havia como provar a participação de Rogério no esquema de recebimento de dinheiro ilícito para apoiar o ex-governador, José Roberto Arruda e o vice, Paulo Octavio.

De acordo com as investigações, decorrentes da operação “Caixa de Pandora”, o ex-deputado estaria ligado ao esquema de corrupção. A denúncia oferecida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios revelou que, durante o período de janeiro de 2007 a novembro de 2009, Rogério estaria recebendo dinheiro do esquema de distribuição de recursos ilegais ligados ao então Governo do Distrito Federal.

No entanto, o juiz entendeu que os indícios de crime não foram sustentados por outros elementos, ou seja, não havia como provar a hipótese de solicitação, recebimento ou aceitação de dinheiro. Ele ainda defendeu que os documentos e a citação do nome de Rogério na reunião feita na casa do governador “não atestam de forma convincente a prática de ato de corrupção na sua acepção legal”.

Assim, o julgador avaliou como improcedente os pedidos do MPDFT e absolveu o ex-deputado da acusação. A sentença ainda pode ser recorrida.