Jovens em medida socioeducativa realizam provas do Encceja

Neste ano, 254 jovens em medida socioeducativa realizarão o Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos para pessoas privadas de liberdade (ENCCEJA PPL). A Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal é a pasta responsável pelo Sistema Socioeducativo e sempre cria políticas internas de incentivo aos estudos.

“A participação dos adolescentes e jovens do Sistema Socioeducativo no certame é uma garantia da diminuição da taxa de distorção idade-série e do acesso desse público à educação como elemento transformador”, ponderou o secretário de Justiça e Cidadania, Jaime Santana.

O exame é direcionado aos jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de concluir seus estudos em idade apropriada para cada nível de ensino.

O nível de dificuldade das provas é o mesmo do exame regular, porém as avaliações são aplicadas dentro das unidades de internação. Para a participação, cada unidade realiza a indicação dos responsáveis pedagógicos que supervisionam a aplicação do material.

Para certificação do Ensino Fundamental é preciso ter, no mínimo, 15 anos completos e para o ensino médico, a idade mínima de 18 anos completos no dia de aplicação da prova.

Para ter o direito de ganhar o diploma, o inscrito deve garantir uma nota mínima estabelecida pelo INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.