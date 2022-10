GDF retira toneladas de entulho da DF-001

A sujeira do terreno vinha colocando em risco a saúde e a integridade da população, por servir de abrigo para ratos, baratas e animais peçonhentos

Pelo menos 150 toneladas de entulho, restos de obras, inservíveis e lixo doméstico foram retiradas, ao longo desta semana, das margens da DF-001, no Paranoá. O GDF Presente – programa de manutenção das cidades coordenado pela Secretaria de Governo (Segov) – junto a administração regional foram responsáveis por limpar a área verde de 4 km de extensão, que estava servindo de transbordo irregular do local.

A sujeira do terreno vinha colocando em risco a saúde e a integridade da população, por servir de abrigo para ratos, baratas e animais peçonhentos, como escorpiões. Além disso, a exposição de objetos ao meio ambiente poluía o terreno e proporcionava novos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor dos vírus da dengue, zika, chikungunya e febre amarela.

“Retiramos muitos objetos de fácil acúmulo de água, reforçando o trabalho do Governo do Distrito Federal no enfrentamento e combate a doenças como a dengue, poupando o cidadão da proximidade com a proliferação do inseto”, afirma o coordenador do Polo Leste do GDF Presente, Leandro Cardoso. Os trabalhos de limpeza seguem nesta sexta-feira (21).

No próximo dia 27, o GDF inaugura o primeiro papa-entulho do Paranoá. O espaço é adequado para a população descartar restos de obras, móveis velhos e outros volumosos, restos de poda, material reciclável e óleo de cozinha usado. Lixo eletrônico não é recebido por lá. Assim como nas outras unidades espalhadas por outras dez regiões administrativas, o papa-entulho do Paranoá vai receber até 1 m³ de resíduo por cidadão por dia.

“Será um suporte para que o morador descarte corretamente e com consciência seus restos de obras e galhadas de árvores podadas, por exemplo, deixando nossa cidade mais limpa e segura de doenças”, reforça o administrador do Paranoá, Júnior Carvalho.

*Com informações da Agência Brasília