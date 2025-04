Jovem é preso por tráfico e corrupção de menor na Estrutural

Na madrugada deste sábado (5), por volta da 1h, a Polícia Militar do Distrito Federal prendeu um jovem de 19 anos acusado de tráfico de drogas e corrupção de menores na região da Estrutural.

Durante patrulhamento, equipes do Grupo Tático Operacional (GTOp) do 15º Batalhão notaram um casal deixando uma residência situada em uma área conhecida pelo intenso comércio de entorpecentes. Ao avistarem as viaturas, o rapaz passou uma sacola para a moça, posteriormente identificada como sua irmã, de 17 anos.

Os dois tentaram fugir ao perceberem a aproximação dos policiais. Durante a tentativa de evasão, a adolescente descartou a sacola no chão. Após serem alcançados, os agentes realizaram a abordagem, mas nada de ilícito foi encontrado com os suspeitos.

No entanto, dentro da sacola, os policiais encontraram porções de maconha e pinos contendo cocaína. A jovem declarou que havia pegado os entorpecentes do irmão para retirá-los da residência, enquanto o rapaz assumiu ser o dono das drogas.

Na Delegacia da Criança e do Adolescente, foi constatado que havia um mandado de busca e apreensão em aberto contra o jovem, referente a um processo anterior, ainda na adolescência.

O caso foi registrado na 8ª Delegacia de Polícia, onde o suspeito permaneceu à disposição da Justiça.