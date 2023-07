Jovem é preso ao receber R$15 mil em MDMA pelos correios

Após tece era a encomenda com 150g de MDMA, o jovem confessou que revenderia a droga em festas do DF por R$ 100,00 o grama

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta sexta-feira (21), um homem de 26 anos pelo crime de tráfico interestadual de drogas. O jovem foi preso após receber uma encomenda do Espírito Santo, contendo 150g de droga pelos correios.

A ação da polícia, denominada Operação Champagne Rosado, contou com apoio do Canil/PCDF, canil da Receita Federal e dos Correios e foi possível após informações de encomendas suspeitas pelos Correios. As suspeitas foram confirmadas pelos cães da PCDF e da Receita Federal do Brasil que constataram haver drogas nos pacotes que seriam entregues.

Após investigações, o jovem foi flagrado em Águas Claras, no momento em que recebeu a encomenda com 150g de MDMA. Ele confessou que revenderia a droga em festas do DF por R$ 100,00 o grama.

O preso foi autuado por tráfico interestadual de drogas e tomadas as providências legais, o autor foi encaminhado à Carceragem da PCDF, onde permanece à disposição do Poder Judiciário e, se condenado, pode pegar pena de 5 a 15 anos de prisão.