PCDF recupera joias furtadas em ônibus de viagem

As suspeitas viajavam no mesmo ônibus da vítima, e aproveitaram uma das paradas da viagem para furtar diversas joias da mochila da vítima

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) recuperou, nesta quinta-feira (20), diversas joias furtadas de uma passageira de ônibus na Rodoviária Interestadual de Brasília. A ação fez parte da Operação Viagem sem Volta, que cumpriu mandados de busca e apreensão na casa das suspeitas.



De acordo com a 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul), responsável pelo caso, as suspeitas viajavam no mesmo ônibus da vítima, e aproveitaram uma das paradas da viagem para furtar diversas joias que estavam na mochila da vítima. A ação das criminosas ocorreu no início deste mês, em 09 de julho, em um ônibus leito que partia de Brasília com destino a Teresina, no Piauí.



As joias foram localizadas na região de Vicente Pires. Após as investigações, a polícia identificou as suspeitas usando as joias da vítima em fotos nas redes sociais, e a Justiça expediu o mandado de busca e apreensão que pode ser cumprido.

As autoras foram indiciadas por furto qualificado, e podem pegar pena de dois a oito anos de reclusão.