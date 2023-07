Traficante que fazia entregas com filho é preso

Já o segundo homem foi preso a algumas quadras do local. Ele estava em um carro com a esposa e o filho

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nessa quinta-feira (20), dois homens acusados de tráfico de drogas em Brazlândia. Com eles, foram apreendidos sete tabletes de maconha e porções menores de skunk.

Segundo a corporação, o primeiro homem foi preso em uma via pública da região com quatro tabletes da droga, dinheiro e celulares. Ele realizava uma entrega, quando foi possível flagrar o momento.

Já o segundo homem foi preso a algumas quadras do local. Ele estava em um carro com a esposa e o filho. Com ele foram encontrados três tabletes de maconha e dinheiro.

De acordo com a mulher do suspeito, ele sempre costumava fazer entregas em lugares estranhos, mas não sabia do que se tratava. O homem acabou assumindo a propriedade da droga e responsabilidade pelos fatos.

As drogas apreendidas com ambos os homens tinham escrito “Original 21”, que, segundo a PCDF, significa a marca do fornecedor e dá um “selo de qualidade” ao produto.

Segundo a PCDF, o segundo homem já havia preso pelo mesmo crime há dois meses e ainda estava em regime de monitoramento eletrônico e proibido de sair de casa.

Cumpridas as formalidades legais, ambos os traficantes foram recolhidos à carceragem da PCDF, onde permanecem à disposição da Justiça.