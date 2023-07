Fiscalização flagra 21 motocicletas com escapamento alterado

Agentes do Detran-DF ainda autuaram seis condutores com sinais de embriaguez e outros seis não habilitados na primeira noite do festival Capital Moto Week, nesta quinta-feira (20)

No primeiro dia do Capital Moto Week, as equipes de fiscalização do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) autuaram 21 motociclistas que pilotavam motocicletas com escapamento alterado e outros 42 condutores por infrações diversas nas proximidades do evento. As ações de fiscalização visam dar fluidez ao trânsito e garantir mais segurança ao público do festival, e serão intensificadas em todos os dias de festividades.

“Estamos atentos aos cuidados necessários para evitar acidentes de trânsito, coibindo irregularidades que possam colocar em risco a segurança dos participantes desse grande festival, que reúne amantes de moto e rock de todo o Brasil e de países vizinhos, tendo em vista que o motociclista é a parte mais vulnerável no trânsito”, enfatizou o diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito, Clever de Farias.

Além dos motociclistas, condutores de outros veículos também foram abordados. Em pouco mais de uma hora de operação, os agentes autuaram seis condutores com sinais de embriaguez que recusaram fazer o teste do bafômetro. Também foram autuados seis por não possuir habilitação, três com CNH vencida há mais de 30 dias e outros três habilitados em categoria diferente da do veículo conduzido.

Ainda foram notificados três condutores cujos veículos estavam com sistema de iluminação alterado, um com placa de identificação em desacordo com a legislação, outro por transitar pelo canteiro central, outro portando dispositivo antirradar no veículo e mais um que transpôs bloqueio viário. No total, 14 condutores tiveram seus veículos removidos ao depósito do Detran.

Efetivo

A operação, realizada das 23h15 à 0h30, contou com a participação de 30 agentes, sendo 26 em viaturas de quatro rodas e quatro em motocicletas operacionais. Foi empregado o uso de um guincho e a aeronave da autarquia. A Polícia Militar apoiou a operação com duas viaturas.

Com informações da Agência Brasília