Homem desaparece após surto psicótico em Sobradinho

Um homem desapareceu na última sexta-feira (09) quando estava a caminho da Bahia. O caso foi divulgado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Segundo a corporação, Flávio Bispo dos Santos, de 37 anos, estava em um ônibus com a esposa, quando teve um surto psicótico e fugiu. Eles haviam parado na rodoviária da Sobradinho.

Desde então, bombeiros têm realizado buscas para encontrar o homem. De acordo com a família, no momento da fuga, ele teria tirado as roupas e saído apenas de cueca.