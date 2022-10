Jiboia é encontrada no estacionamento do HMIB

Segundo a corporação, o denunciante teria dito que a cobra estava dentro de uma lixeira do hospital, que fica na Asa Sul

O Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), resgatou, nesta terça-feira (18), uma cobra jiboia no estacionamento do Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB).

Segundo a corporação, o denunciante teria dito que a cobra estava dentro de uma lixeira do hospital, que fica na Asa Sul.

Porém, quando chegou, a equipe descobriu que a cobra estava debaixo de um carro e algumas pessoas que conseguiram colocá-la na lixeira.

Os policiais da Ambiental foram no local e realizaram o resgate do réptil. Ela foi solta atrás do zoológico, no seu habitat natural.