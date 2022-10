Seminário discutirá mobilidade urbana inteligente e sustentável

Estão abertas as inscrições para evento promovido pela Semob, que será realizado nos dias 16 e 17 de novembro

As inscrições para o I Seminário de Mobilidade Brasília já podem ser feitas no site da Escola de Governo do Distrito Federal (Egov). O evento, promovido pela Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), será realizado em 16 e 17 de novembro, no auditório da Egov. O prazo para as inscrições vai até 10 de novembro.

Com o seminário, a Semob pretende integrar a sociedade ao debate sobre o futuro da mobilidade urbana no Distrito Federal e incentivar a construção e o compartilhamento do conhecimento sobre o tema. Será um evento presencial, com a participação de palestrantes de Brasília, Rio de Janeiro e Lisboa (Portugal).]

O público-alvo do I Semob, além dos especialistas do setor e agentes do governo do Distrito Federal, são a comunidade acadêmica, usuários, empresas operadoras, prestadores de serviços em mobilidade urbana, entidades da sociedade civil, órgãos de controle e agentes públicos federais.

A programação contempla temas atuais e importantes para uma cidade sustentável, além de abordagens sobre a melhoria do sistema de transportes e mobilidade em um contexto local a partir de uma abordagem global.

Entre os assuntos que serão apresentados, estão “Cidades do amanhã: o futuro da mobilidade urbana”, “A dimensão econômica da mobilidade sustentável”, “A mobilidade urbana como agente do direito à cidade”, “Sistemas inteligentes para o transporte e mobilidade: Brasília como uma cidade inteligente” e “Integração entre planejamento urbano e planejamento da mobilidade”.

O coordenador do seminário, Marconi Albuquerque, explica que os participantes terão a oportunidade de debater diversos temas e estudos relacionados às cidades sustentáveis e à mobilidade urbana. “A expectativa é que o seminário seja um prestigiado espaço para o aprendizado e troca de experiências”, afirma.

“Esperamos que o evento contribua para aumentar a cooperação e o engajamento entre os diversos atores do processo de melhoria dos serviços de transportes urbanos e mobilidade, além de dar visibilidade às pesquisas e projetos relacionados”, disse o coordenador.

