Jiboia de 1,5 metro que estava desaparecida é encontrada na Asa Sul

A cobra, que desapareceu em 14 de setembro, foi encontrada no quarto de uma residência próxima ao local de onde havia sumido

Após mais de duas semanas de busca, uma jiboia de 1,5 metros que havia escapado de uma casa na quadra 710 da Asa Sul, em Brasília, foi localizada na tarde deste domingo.

A Polícia Militar Ambiental foi chamada e conseguiu capturar o animal. Posteriormente, a jiboia foi encaminhada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas/Ibama), onde especialistas identificaram que a serpente era de origem doméstica e havia sido adquirida legalmente. Atualmente, ela está retida no Cetas, aguardando as providências necessárias.

No dia do desaparecimento, a moradora da casa de onde a cobra escapou pediu a um vizinho que alertasse os outros moradores da quadra através de um grupo em um aplicativo de mensagens. Segundo o relato da mulher à polícia, a jiboia fugiu depois de quebrar o vidro do aquário em que estava confinada.