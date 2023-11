Jardim Zoológico celebra acordo com universidades

O diretor-presidente do Zoológico, Wallison Couto, reafirma o interesse da fundação em fomentar pesquisa e estudo acadêmico dentro do Zoo.

A Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB) celebrou, nessa semana, um acordo de cooperação técnica com três universidades particulares do Distrito Federal. A finalidade é promover o desenvolvimento de pesquisas e estágios para os estudantes no Zoológico.

O diretor-presidente do Zoológico, Wallison Couto, reafirma o interesse da fundação em fomentar pesquisa e estudo acadêmico dentro do Zoo. “É um prazer enorme trazer as universidades para o Zoológico. A ideia é desenvolver pesquisas, cursos e eventos científicos nas mais diversas áreas com a parceria dessas instituições”, comenta.

Na reunião inaugural do acordo, que envolve a Universidade Católica de Brasília (UCB), a União Pioneira de Integração Social (Upis) e o Centro Universitário de Brasília (Ceub), foi apresentado o trabalho do Zoo, bem como foram discutidos os fluxos de estudantes para execução do acordo de cooperação. Também foram apresentadas ideias de pesquisas e definidos os canais de comunicação necessários para a interação entre as duas equipes.

“Acredita-se que a atuação em parceria com as universidades pode impulsionar ainda mais a fundação, que caminha em direção a um futuro de mais projetos sustentáveis”, acrescenta o diretor-presidente.

Para a professora da UCB Rafaela Ramos, a parceria é de grande interesse tanto da fundação quanto da instituição. “Nós podemos afirmar que nossos alunos estão ávidos para estagiar no Zoológico de Brasília. A ideia é que na cooperação possamos incluir alunos de diferentes disciplinas”, explica.

As informações são da Agência Brasília