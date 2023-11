Paciente reanimado reencontra equipe que o salvou

Como forma de agradecer pessoalmente, Jeyder buscou a equipe pelas redes sociais e marcou o reencontro. “Faço questão de abraçá-los”, diz

A base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-DF), na quadra 905 Norte, será palco de um reencontro emocionante. O motorista e professor Jeyder Gomes, 42 anos, se reúne, nesta sexta-feira (17), com a equipe responsável por salvar a vida dele.

Em 7 de setembro, os profissionais do Samu foram acionados para uma ocorrência de dor torácica na 409 Norte. O início da assistência foi controlado com o manejo do protocolo de infarto agudo do miocárdio. No deslocamento, contudo, Jeyder sofreu uma parada cardiorrespiratória, e, imediatamente, a equipe iniciou a manobra de ressuscitação cardiopulmonar. Após dois ciclos, o paciente voltou à vida e foi tratado no Hospital de Base de Brasília.

Como forma de agradecer pessoalmente, Jeyder buscou a equipe pelas redes sociais e marcou o reencontro. “Faço questão de abraçá-los”, diz.

As informações são da Agência Brasília