Jaqueline Silva debate melhorias no Cartão Material Escolar

Em audiência pública realizada no plenário da Câmara Legislativa nessa segunda-feira (12/12), a deputada distrital Jaqueline Silva reuniu beneficiários, donos de papelarias, representantes do GDF e das entidades participantes do programa, Sindipel e Banco de Brasília.

Com cerca de 200 pessoas presentes, os temas discutidos giraram em torno da liberação do recurso com antecedência ao início do ano letivo e um sistema de credenciamento e recredenciamento das papelarias e armarinhos participantes, com mais agilidade e menos burocrático. Também foi abordada a necessidade de haver mais rigor na fiscalização, com a parceria de órgãos de segurança e Procon e mais tecnologia na gestão das vendas e acompanhamento do crédito, conduzido pelo BRB.

As secretarias de Educação e Desenvolvimento Econômico afirmaram que o orçamento está garantido para a execução do benefício no próximo ano e que todos os trâmites necessários para agilidade e início do processo de pagamento já estão em andamento. A deputada Jaqueline Silva cobrou a participação mais efetiva da Secretaria de Desenvolvimento Social nas questões que envolvem o benefício, que auxilia mais de 115 mil alunos de baixa renda em todo o Distrito Federal. “Todo mundo sabe, aqui, do nosso compromisso. Selamos uma aliança de trabalharmos juntos para que a gente pudesse fazer com que esse programa se tornasse lei, porque sendo lei, tem que ser cumprida”, expressou a parlamentar.

Flávio, proprietário da Magazine Silva de Santa Maria, afirmou que o CME “deu outra vida” para os empreendedores do ramo e favoreceu a “inclusão das crianças que queriam poder comprar e escolher o seu próprio material”, e relatou, também, que conseguiu gerar mais empregos graças ao programa.