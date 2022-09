Instituto Bora Vencer promove aulão gratuito neste domingo (25) para vestibulares

Os professores abordarão conteúdos do Enem e do Programa de Avaliação Seriada (PAS)

O Instituto Bora Vencer promove neste domingo (25) um aulão gratuito para preparação de estudantes para vestibulares. A atividade irá acontecer no auditório da Universidade Católica de Brasília (UCB) a partir das 13h30. As vagas são limitadas.

Com a presença dos melhores professores de Brasília, os alunos vão aprender sobre o conteúdo do Exame Nacional do Ensino Médio e do Programa de Avaliação Seriada (PAS). Estarão presentes o professor Saulo (Biologia); o professor Carlão (Física); a professora Juliana (Química); e o professor Fábio (História).

Os interessados devem se inscrever no link.