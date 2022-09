Ibaneis destaca desenvolvimento de Águas Claras

A fala ocorreu durante visita do governador ao Riacho Fundo, onde ele participou de uma carreata pelas ruas da região e ouviu a população

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) comentou, na manhã desta quarta-feira (21), sobre a necessidade de avançar na regularização da Área de Desenvolvimento Econômico (ADE) de Águas Claras para que a região continue crescendo.

“Nós temos um projeto de geração de emprego e renda para essa região, principalmente na parte da ADE que hoje está sendo totalmente regularizada. Ali era um grande problema a questão do PRÓ-DF, então nós conseguimos avançar com a legislação na Câmara legislativa e isso está trazendo novas empresas aqui para esse bairro, gerando mais emprego e mais renda para a população”, destacou o mandatário.

A fala ocorreu durante visita do governador ao Riacho Fundo, onde ele participou de uma carreata pelas ruas da região e ouviu a população.

Com obras em andamento, o viaduto vai beneficiar quem trafega pela DF-075 diariamente, oriundo do Recanto das Emas, Riacho Fundo, Riacho Fundo II, Samambaia, Taguatinga, Vicente Pires, Arniqueiras e Park Way. O investimento de R$ 22,3 milhões na estrutura vai beneficiar mais de 90 mil pessoas todos os dias. Essa e outras obras foram lembradas pelo governador durante a agenda.

“Um dos principais pedidos da população do Riacho Fundo era exatamente esse viaduto da entrada da cidade. Nós fizemos várias obras na área educacional, entregamos um CIL que tem atendido a população. Na região do Sucupira nós fizemos asfaltamento, que era um pedido antigo da população, fizemos também as calçadas. E estamos avançando na questão da regularização fundiária daquele bairro onde moram mais de 20 mil pessoas. Tivemos um mandato muito bom para o Riacho Fundo e vamos continuar trabalhando”, acrescentou Ibaneis.

Outro plano é a continuidade da reforma da feira, agora na parte do telhado, assim como a reforma e a construção de calçadas, meios-fios e praças, e a instalação de mais lâmpadas de LED na cidade – mais de 2,7 mil foram instaladas desde 2019.

